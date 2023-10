08.10.2023 10:23 Nächtlicher Feuerwehreinsatz in München: Wohncontainer fackeln ab

In München ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Ludwigsvorstadt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Wohncontainer auf einer Baustelle in München in Brand geraten. Einsatzbilder der Münchner Berufsfeuerwehr: Die Retter hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, meldeten mehrere Menschen gegen 2.19 Uhr die Flammen in der Ludwigsvorstadt. Als die Retter kurz darauf am Einsatzort in der Schillerstraße eintrafen, sahen sie, dass die obere Reihe eines dreistöckigen Wohncontainerbaus in Flammen stand. Nach knapp einer Stunde hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Den Angaben zufolge breitete sich der giftige Brandrauch sowie der Geruch in der Münchner Innenstadt aus. Eine Gefahr habe jedoch nicht bestanden. Rund 60 Einsatzkräfte waren bis 5 Uhr morgens beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München