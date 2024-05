Notruf über vier Ecken: Münchner hilft Frau in Antwerpen

München - Über eine ungewöhnliche Rettungskette wurde einer Frau in Antwerpen über vier Ecken geholfen.

Weil er den Notruf in München wählte, konnte ein Mann seiner Bekannten in Antwerpen Hilfe schicken. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Samstag mitteilte, erreichte die Leitstelle am Freitag gegen 22 Uhr ein ungewohnter Hilferuf.

Ein Münchner hatte mit seiner Bekannten in Antwerpen per Videoanruf telefoniert. Dabei sah er, dass die Frau stürzte und sich ernsthaft verletzte.

Da sie auf seine Ansprache nur bedingt reagierte und er erkannte, dass sie blutete, wählte er den Notruf 112.

In der Münchner Unfallannahme recherchierte man den schnellstmöglichen Weg, um die Informationen nach Antwerpen zu übermitteln - fand jedoch keine technische Lösung.

Daher wurde die grenznahe Leitstelle in Aachen verständigt. Diese wussten, dass in Lüttich mehrsprachige Disponenten sitzen und gaben die Informationen nach Belgien weiter. Von dort erreichte man nach nicht einmal 20 Minuten die Leitstelle in Antwerpen, die schließlich ein Rettungsteam zur Frau schickte. Die Münchner Kollegen teilten schließlich dem Mann mit, dass Hilfe bei seiner Freundin eingetroffen sei.