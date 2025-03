Raben attackierten hilflosen Greifvogel: Feuerwehr rettet Bussard

Feuerwehrleute retteten den Vogel vom Dach und kümmerten sich um einen sicheren Transport. © Berufsfeuerwehr München (2)

Der Greifvogel wurde am Freitag gegen 13 Uhr in einem Schneefanggitter an der Eversbuschstraße entdeckt.

Er hatte sich in etwa vier Metern Höhe in dem Gitter auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

"Mehrere Raben attackierten den hilflosen Bussard", berichtete die Feuerwehr von der tragischen Situation des Tiers.

Die Einsatzkräfte schritten deshalb ein und befreiten den Vogel.