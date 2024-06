Rollstuhl baumelt am Kran! Junge Frau in Nöten bekommt ungewöhnliche Hilfe

München - Im Stadtteil Berg am Laim geriet eine junge Frau im Rollstuhl wegen eines defekten Aufzugs in Schwierigkeiten.

Mithilfe eines Krans konnte der schwere Rollstuhl auf die Dachterrasse des Hauses gehoben werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr miteilte, fiel der Lift am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem Haus in der Echardinger Straße aus.

Eine 26-jährige Bewohnerin, die auf einen Elektrorollstuhl angewiesen ist, kam daher nicht mehr zurück in ihre Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses.

Sie bat daher die Einsatzkräfte um Hilfe.

Mit 250 Kilogramm Gewicht war der Rollstuhl zu schwer, um durchs Treppenhaus transportiert zu werden.

Daher rückte ein sogenanntes "Wechselladerfahrzeug" mit Kran an. Der Rollstuhl wurde damit auf die Dachterrasse der Wohnung in Berg am Laim gehoben.