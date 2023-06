Schock in Münchner Fitnessstudio: Fenster kracht plötzlich auf Mann

München - Bei einem Unfall in einem Fitnessstudio in Freiham wurde ein Mann schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste den Mann mit der Drehleiter aus dem Gebäude bringen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, trainierte der 40-Jährige am Morgen mit seiner Frau in dem Studio in der Bodenseestraße.

Während sie gerade in einem anderen Teil des Studios trainierte, betätigte der Mann Geräte in der Nähe der Fensterfront.

Aus noch ungeklärtere Ursache löste sich plötzlich ein Fenster und krachte auf den 40-Jährigen.

Laut Feuerwehr wurde er so schwer getroffen, dass er bewusstlos am Boden liegen blieb. Andere Sportler eilten ihm sofort zu Hilfe und setzten den Notruf ab.

Mithilfe einer Drehleiter wurde der schwerverletzte Mann durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Seine Frau musste derweil von Einsatzkräften psychologisch betreut werden.