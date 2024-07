09.07.2024 16:49 Kranführer kollabiert in luftiger Höhe! Spektakulärer Rettungseinsatz in Berg am Laim

In München ist es am Dienstag in Berg am Laim zu einem Rettungseinsatz in schwindelerregender Höhe gekommen, als ein Kranführer in seiner Kanzel kollabierte.

Von Jan Höfling

München - Im Münchner Stadtteil Berg am Laim ist es am Dienstag zu einem Rettungseinsatz in schwindelerregender Höhe gekommen. Ein Kranführer (28) hatte das Bewusstsein verloren, die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Die Rettungskräfte wurden bei dem Einsatz im Münchner Stadtteil Berg am Laim unter anderem von einem Rettungshubschrauber unterstützt. © Berufsfeuerwehr München Ein Angestellter eines Bauunternehmens hatte laut Polizei gegen 9 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sein Kollege in rund 40 Metern Höhe kollabiert war. Sofort wurden mehrere Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes zu der Baustelle in der Bad-Schachener-Straße entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, schnelles Handeln war gefragt. Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt machten sich über die Aufstiegsleiter des Krans auf den Weg zur Kanzel. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch die Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers Christoph 1. München Feuerwehreinsatz Flauschiges Küken in Not: Feuerwehr "fliegt" Turmfalken zurück ins Nest Von diesem aus wurde weiteres Rettungspersonal mit einer Seilwinde in luftiger Höhe abgesetzt. Auch die Höhenrettung war in der bayerischen Landeshauptstadt unterstützend im Einsatz. Mithilfe des Rettungshubschraubers konnte der Kranführer schlussendlich auch aus seiner misslichen Lage gerettet werden. © Berufsfeuerwehr München Spektakuläre Rettungsaktion in München: Kranführer per Rettungshubschrauber geborgen Letztendlich konnte der nach einer kurzen Behandlung bereits wieder ansprechbare 28-Jährige durch die Besatzung des Rettungshubschraubers vom Kran geholt und im Anschluss zu einer nahe gelegenen Grünanlage transportiert werden. Von dort ging es für den Kranführer mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine Münchner Klinik.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München