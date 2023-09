Tram entgleist: Feuerwehr zeigt vollen Körpereinsatz

München - Die Münchner Feuerwehr musste eine entgleiste Tram in Schwabing nach einem Unfall zurück auf die Schienen schieben.

Mit vereinten Kräften schoben Feuerwehrleute die Tram zurück ins Gleis. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Einsatzkräfte am heutigen Donnerstag mitteilten, kam es am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr in der Schwere-Reiter-Straße zum Zusammenprall eines Audis mit einer Tram.

Durch die Wucht des Aufpralls sprangen die drei Drehkränze der Straßenbahn aus den Schienen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Um das tonnenschwere Gefährt wieder ins Gleis zu bekommen, wurde die Bahn von einem Rüstwagen gezogen, während Kräfte der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Feuerwehr schoben. Nach rund eineinhalb Stunden Ziehen und Drücken stand die Tram wieder auf den Schienen.

Während des Einsatzes blieb die Kreuzung Schwere-Reiter-Straße und Ackermannstraße für den Verkehr teilweise gesperrt.