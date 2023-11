Wachsexplosion! Mehrere Wohnungen in der Au beschädigt

Wie sich herausstellte, hatte eine 60-Jährige versucht, in ihrer Wohnung Kerzen zu gießen. Dazu habe sie Wachs in einem Topf erhitzt. Sie ließ den Topf kurz unbeaufsichtigt und musste dann feststellen, dass sich das Wachs entzündet hatte.

Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, war ein Kerzen-Projekt am Montag aus dem Ruder gelaufen. Gegen 17.40 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Zeppelinstraße alarmiert worden, um die Gefahr von herabstürzenden Gipskartonplatten von der Decke einzuschätzen.

Mit Decken konnte die Frau letztlich die Flammen löschen. Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffenen Einheiten mit einer Wärmebildkamera. Außerdem wurden lose Deckenteile in den angrenzenden Wohnungen zur Sicherheit entfernt.

Die 60-Jährige erlitt mittelschweren Verbrennungen an Händen und am Hals und kam in eine Münchner Klinik. Die anderen Bewohner konnten in ihr Zuhause zurückkehren. Der Schaden an den Wohnungen liegt geschätzt im fünfstelligen Bereich.