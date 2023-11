Zigarette setzt Schwabinger Keller in Brand: Zwei Menschen verletzt

Die Einsatzkräfte sorgten dafür, dass der Schutt aus dem Haus nicht mehr nachglühte. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde der Brand am Dienstag gegen 16.20 Uhr am Bonner Platz gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang der Rauch aus dem Keller des viergeschossigen Wohnhauses bereits aus der Haustür.

Laut den Ermittlungen der Polizei hatte ein Anwohner eine Zigarette im Keller geraucht und diese anschließend dort weggeworfen.

Die glimmende Zigarette entzündete dann mehrere Kartons und beschädigte Stromkabel.

Der Mann und eine weitere Anwohnerin wurden durch den entstandenen Rauch verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner hatten sich rechtzeitig nach draußen begeben.