"Heimatindex" zeigt auf: Bayern fast so zufrieden wie vor Corona!

München - Bayern sei die "Vorstufe zum Paradies", pflegte Horst Seehofer (73, CSU ) einst zu sagen. In den vergangenen Jahren sprach kein Politiker mehr von paradiesischen Zuständen. Doch die Zufriedenheit scheint nach wie vor hoch.

In Bayern sind die Menschen durchaus zufrieden. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Ukraine-Krieg und eine allgemeine Krisenstimmung schlagen der Bevölkerung offenbar klar weniger auf das Gemüt als derweil im restlichen Deutschland.

Nach der am Donnerstag veröffentlichten neuen Ausgabe des "Heimatindex" der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken ist im Freistaat die allgemeine Lebenszufriedenheit mittlerweile fast wieder so hoch wie 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie - und sehr viel höher als in anderen Bundesländern.



Im innerbayerischen Vergleich am zufriedensten sind unterdessen die Unterfranken, wie der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) am Donnerstag in München entsprechend mitteilte.



Der Heimatindex folgt dem Vorbild der in Statistik, Wirtschaftswissenschaft und Finanzbranche üblichen Indizes. Abgefragt werden bei diesem allerdings nicht ökonomische Daten, sondern die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und Lebensumständen in mehreren Unterkategorien.



Dazu zählen unter anderem allgemeine Lebenszufriedenheit, Freunde, familiäre Situation, Arbeitsplatz, finanzielle Lage, Wohnung, Freizeit und öffentliche Sicherheit. Also ein breit gefächertes Spektrum an Einflussfaktoren.