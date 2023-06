Königin Silvia eröffnet in München "Childhood"-Haus für missbrauchte Kinder

Die schwedische Königin Silvia (79) träumt davon, dass ihre "World Childhood Foundation" irgendwann überflüssig wird. © Sven Hoppe/dpa

Allein in Deutschland seien rund eine Million Kinder und Jugendliche davon betroffen, unabhängig von ethnischer oder sozialer Zugehörigkeit, sagte die 79-Jährige am Donnerstag in München bei der Einweihung des Childhood-Hauses im Kinderzentrum München, in dem junge Opfer körperlicher und sexualisierter Gewalt Hilfe bekommen.



Träger der Einrichtung ist die World Childhood Foundation, die Königin Silvia vor rund 25 Jahren ins Leben gerufen hat und deren Schirmherrin sie ist.

"Mein sehnlichster Wunsch ist, dass der Tag kommen wird, an dem es die Stiftung nicht mehr braucht, weil unsere Kinder frei von Gewalt und Missbrauch aufwachsen können", sagte die 79-Jährige.

Die Realität sehe aber leider anders aus. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO säßen in Deutschland in jedem Klassenzimmer im Schnitt ein bis zwei Betroffene. Die Zahlen bei körperlicher Gewalt oder Vernachlässigung seien noch höher.

Das Haus in München ist in Bayern das erste im Netzwerk der Stiftung und das neunte bundesweit.