Formel-1-Ausstellung macht nächsten Deutschland-Stopp: Schumi-Bolide kommt nach München

München - Nach dem Erfolg in Oberhausen mit bereits über 150.000 Besuchern legt die Formel-1-Ausstellung einen zweiten Boxenstopp in Deutschland ein: Ab dem 20. Mai 2026 ist die Ausstellung auch in München zu sehen.

Ein Mercedes "Silberpfeil" steht in der Ausstellung on Oberhausen. © Fabian Strauch/dpa

Die F1-Schmuckstücke werden im Pineapple Park nahe dem Hirschgarten zu sehen sein. Die bayerische Landeshauptstadt ist insgesamt der zehnte Halt der Show. In Madrid, Wien, London, Amsterdam, Oberhausen, Toronto, Buenos Aires, Mexiko-Stadt und Melbourne kamen insgesamt bereits über 1,3 Millionen Besucher.

Mit dem zweiten Deutschland-Halt wolle man "die reiche Formel-1-Tradition des Landes" würdigen, wie der Rennsport-Verband mitteilte: "von Weltmeistern wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg über bekannte Fahrer wie Ralf Schumacher bis hin zu ikonischen Rennstrecken wie dem Nürburgring und Hockenheim".

Unter anderem können Besucher den Mercedes W02, mit dem Michael Schumacher und sein Landsmann Nico Rosberg 2011 den Grundstein für die historische Dominanz von Mercedes-Benz in der Formel 1 legten, sowie den Red Bull Racing RB16B, mit dem Max Verstappen seinen ersten von vier aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln errang, bestaunen.

Auf über 3000 Quadratmetern finden sich in sieben Themenräumen legendäre Original-Rennwagen, exklusives Bild-, Audio-, Foto- und Archivmaterial sowie Installationen und Mitmach-Erlebnisse.