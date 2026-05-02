Abschied von Mario Adorf in München

München - Über Jahrzehnte gehörte Mario Adorf zu den ganz Großen des deutschen Films. Jetzt nimmt die Stadt von ihm Abschied, die - auch - sein Zuhause war.

Mario Adorf und seine Frau Monique bei einer Veranstaltung im Bayerischen Hof in München im Jahr 2020. © Ursula Düren/dpa

In der Kirche St. Michael in München ist am Samstag (14 Uhr) eine Trauerfeier für den Schauspielstar geplant, der am 8. April mit 95 Jahren in Frankreich gestorben war.

Adorf hatte eine Wohnung in München, beigesetzt werden soll er jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort St. Tropez.