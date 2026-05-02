Abschied von Mario Adorf in München
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Von Britta Schultejans
München - Über Jahrzehnte gehörte Mario Adorf zu den ganz Großen des deutschen Films. Jetzt nimmt die Stadt von ihm Abschied, die - auch - sein Zuhause war.
In der Kirche St. Michael in München ist am Samstag (14 Uhr) eine Trauerfeier für den Schauspielstar geplant, der am 8. April mit 95 Jahren in Frankreich gestorben war.
Adorf hatte eine Wohnung in München, beigesetzt werden soll er jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort St. Tropez.
Adorfs Witwe Monique Faye stammt aus Südfrankreich. Das Ehepaar lebte in der französischen Hauptstadt Paris, Adorf war dort auch gestorben.
Titelfoto: Ursula Düren/dpa