Abschied von Mario Adorf in München

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Freunde und Weggefährten nehmen in München Abschied von Mario Adorf.

Von Britta Schultejans

München - Über Jahrzehnte gehörte Mario Adorf zu den ganz Großen des deutschen Films. Jetzt nimmt die Stadt von ihm Abschied, die - auch - sein Zuhause war.

Mario Adorf und seine Frau Monique bei einer Veranstaltung im Bayerischen Hof in München im Jahr 2020.
Mario Adorf und seine Frau Monique bei einer Veranstaltung im Bayerischen Hof in München im Jahr 2020.  © Ursula Düren/dpa

In der Kirche St. Michael in München ist am Samstag (14 Uhr) eine Trauerfeier für den Schauspielstar geplant, der am 8. April mit 95 Jahren in Frankreich gestorben war. 

Adorf hatte eine Wohnung in München, beigesetzt werden soll er jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort St. Tropez.

Adorfs Witwe Monique Faye stammt aus Südfrankreich. Das Ehepaar lebte in der französischen Hauptstadt Paris, Adorf war dort auch gestorben.

Titelfoto: Ursula Düren/dpa

Mehr zum Thema München Kultur & Leute: