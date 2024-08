Einschränkungen im S-Bahnverkehr in München von Mittwoch bis zum frühen Montag!

Reisende in München brauchen ab dem morgigen Mittwochabend in München noch mehr Geduld als sonst. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die so immens wichtige Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Isartor sowie auch die S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen sind ab diesem Mittwochabend (22.30 Uhr) bis Montag (4.40 Uhr) komplett gesperrt, heißt es auf der Seite des MVV.

In der Folge komme es auf allen S-Bahnlinien in der bayerischen Landeshauptstadt zu Änderungen an den Fahrplänen - mit Ausfällen oder Umleitungen!



Grund sind Arbeiten am elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Außerdem werden in Daglfing Weichen erneuert. So fahren etwa zwischen dem Isartor und dem Ostbahnhof sowie zwischen dem Ostbahnhof und Trudering, Johanneskirchen und Giesing in diesem Zeitraum keinerlei S-Bahnen.