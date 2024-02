Feuerwerkskörper explodiert in Kinderhänden: Junge und Mädchen schwer verletzt

München - Zwei Kinder sind in München beim Spielen mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt worden.

Die Kinder wurden in eine Spezialklinik gebracht. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Laut Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr ereignete sich das Unglück am Dienstag gegen 13 Uhr in der Ottobrunner Straße in Ramersdorf.

Demnach explodierte der Feuerwerkskörper in den Händen der Kinder.

Der achtjährige Junge erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Das 14-jährige Mädchen erlitt ebenfalls Brandverletzungen und Schnittwunden an den Händen.

Die beiden wurden in eine Spezialklinik gebracht.