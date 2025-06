08.06.2025 10:41 Frau treibt bewusstlos in Isar: Passanten handeln schnell

Die schnelle Reaktion von Passanten hat einer Frau in München am Samstag womöglich das Leben gerettet. Die Männer hatten die Bewusstlose in der Isar entdeckt.

Von Jan Höfling

München - Die schnelle Reaktion zweier Passanten hat einer Frau in München am Samstag womöglich das Leben gerettet. Die beiden Männer entdeckten die Bewusstlose in der Isar treibend - und zögerten nicht lange. Alles in Kürze Frau treibt bewusstlos in der Isar.

Zwei Passanten entdecken sie und rufen den Notruf.

Die Frau wird von Passanten und Beamten gerettet.

Rettungswagen kann nicht direkt zugänglich sein.

Frau wird zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Mehr anzeigen Die Retter hatten alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München Wie die Feuerwehr am Sonntagvormittag mitteilte, hatten sie gegen 15.57 Uhr den Notruf gewählt und die Frau danach gemeinsam mit den kurz darauf eingetroffenen Beamten aus dem Wasser gezogen. Da die von der Isar umgebene Böschung, auf der die Frau nach ihrer Rettung erstversorgt wurde, eine Zufahrt für einen Rettungswagen unmöglich machte, musste sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei per Schleifkorbtrage über das Gelände getragen und teils gezogen werden. An einer Brücke gelang es schließlich, die Patientin an die Rettungswagenbesatzung zu übergeben. Die Frau wurde nach einer weiteren Sicherung der Atemwege zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie schwer sie verletzt wurde, war zunächst unklar. Auch wie sie in die Isar gelangte, muss laut Polizei erst noch ermittelt werden.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München