Schutzengel wacht über Betrunkenen: Mann fällt an Bahnhof in Gleise und schläft ein

München - Ein betrunkener Mann am Hauptbahnhof in München hatte wohl gleich mehrere Schutzengel.

Die Bundespolizei hat einen betrunkenen Mann aus den Gleisen am Münchner Hauptbahnhof gerettet. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, torkelte der 45-Jährige in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr am Bahnsteig entlang und stürzte in die Gleise.

Da er offenbar nicht mehr aufstehen konnte, rollte er sich in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante, wo er liegen blieb und einschlief.

Ein aufmerksamer S-Bahn-Fahrer bemerkte den Mann bei der Einfahrt in den Bahnhof und alarmierte die Bundespolizei.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille.