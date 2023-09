Bahn-Chaos in München: Oberleitung repariert, aber weiter Behinderungen und Zugausfälle!

München - Stillstehende Züge, gestrandete Reisende und verzweifelte Pendler: Eine bei Bauarbeiten in München beschädigte Oberleitung hat den Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn am Donnerstag nahezu zum Erliegen gebracht. In der Nacht auf Freitag meldete die Bahn dann, dass die Reparaturarbeiten an der Oberleitung abgeschlossen seien. Allerdings könne es vor allem bei den S-Bahnen und im Regionalverkehr weiterhin zu Behinderungen kommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen.