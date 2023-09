07.09.2023 13:22 Störung am Münchner Hauptbahnhof: Fernverkehr und S-Bahn fällt flach!

Aufgrund von Reparaturarbeiten an einer Oberleitung kommt es am Hauptbahnhof München am heutigen Donnerstag zu Einschränkungen im Fernverkehr.

Von Friederike Hauer, Malte Kurtz

München - Aufgrund von Reparaturarbeiten an einer Oberleitung kommt es am Münchner Hauptbahnhof am heutigen Donnerstag zu Einschränkungen im Fernverkehr. In der Münchner Bahnhofshalle herrschte großes Gedränge, vor dem Reisezentrum reihten sich die Menschen in einer langen Schlange ein. © Elke Richter/dpa Der Hauptbahnhof kann derweil nicht angefahren werden, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag mit. Dadurch kommt es zu Ausfällen und Verspätungen bei allen Fernverkehrszügen mit Halt in München. Auch die S-Bahn-Stammstrecke wurde am Donnerstagnachmittag zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Anzeigetafeln am Bahnhof und den S-Bahnstation zeigten Ausfälle bei nahezu allen angezeigten Zügen. München Proteste rund um die IAA: Das planen Aktivisten in München Man arbeitet unter Hochdruck an einer Behebung der Störung, hieß es weiter. Unklar blieb zunächst, wie lange die Sperrung andauern würde. Auf den Infoseiten der Betriebslage zur Münchner S-Bahn war zu lesen, dass die Beeinträchtigungen dort voraussichtlich bis Freitagabend andauern würden. Wegen eines Oberleitungsschadens können Züge den Münchner Hauptbahnhof nicht verlassen und anfahren. © Elke Richter/dpa Updates zum Fernverkehr findet ihr >>hier. Über die Lage bei der S-Bahn wird >>hier informiert.

Titelfoto: Lennart Preiss/dpa