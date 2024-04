Tragischer Unfall mit Häcksler: Mann schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Münchner Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Sonntag war ein 49-Jähriger am Samstag in Aying mit Wartungsarbeiten an seinem Häcksler beschäftigt.

Aus bislang ungeklärter Ursache senkte sich dabei plötzlich die Hydraulik ab und klemmte den Mann ein.

Nachbarn und Angehörige bemerkten die Notsituation umgehend und schafften es, den 49-Jährigen unter dem Häcksler herauszuziehen.

Mit telefonischer Unterstützung durch die Rettungsleitstelle begannen die Ersthelfer mit der Reanimation des Mannes, bis die Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen.

Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus geflogen.