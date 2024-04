Mädchen (1) fällt aus Hausfenster: Narkose noch auf Gehweg, Not-OP in Münchner Klinik!

Die Retter mussten am gestrigen Donnerstag in die Schleißheimer Straße ausrücken, ein Mädchen (1) war aus einem Fenster gefallen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Feuerwehr am heutigen Freitag mitteilte, war die Integrierte Leitstelle am Vortag gegen 17.26 Uhr über den Sturz in der Schleißheimer Straße in Kenntnis gesetzt worden. Aufgrund der Dramatik des Unfallgeschehens wurden unmittelbar mehrere Rettungsfahrzeuge zu der Einsatzstelle geschickt.

Die Besatzung eines Löschfahrzeugs, das zuerst am Unfallort eingetroffen war, begann umgehend mit der so wichtigen Erstversorgung des schwer verletzt auf dem Fußgängerweg liegenden Kleinkindes.

Dieses wurde von einem Kindernotarzt narkotisiert und danach zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung per Rettungswagen in den Schockraum eines Münchner Krankenhauses gebracht. Dort wurden so erhebliche Verletzungen diagnostiziert, dass das Mädchen von Ärzten notoperiert wurde.