Alles richtig gemacht! Passanten retten Senior aus Feldmochinger See in München

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte, lag der 75-Jährige am Samstag gegen 14 Uhr in Ufernähe im Feldmochinger See.

In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die am Feldmochinger See etwas bemerkt haben, das mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Präsidium München unter der Rufnummer 08929100 oder jeglicher anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.