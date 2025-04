Protestpartys gegen Tanzverbot am Karfreitag

München - Trotz Tanzverbots werden Menschen in München und Mittelfranken am Karfreitag auf Protestpartys feiern.

Am Karfreitag werden in Bayern auch in diesem Jahr trotz des eigentlich geltenden Tanzverbots wieder mehrere Partys stattfinden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

In der bayerischen Landeshauptstadt wird es nach Angaben des Bundes für Geistesfreiheit (bfg) etwa 40 Veranstaltungen an den sogenannten stillen Tagen Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag geben. Auch Nürnberg und Erlangen sind in diesem Jahr mit einer Protestfeier am Karfreitag dabei.

In Bayern gibt es im Jahr neun sogenannte stille Tage: Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und Heiligabend.

An diesen Tagen sind laut dem bayerischen Feiertagsgesetz Unterhaltungsveranstaltungen nur erlaubt, wenn der "ernste Charakter" gewahrt bleibt. Darin heißt es außerdem: "Am Karfreitag sind außerdem in Räumen mit Schankbetrieb musikalische Darbietungen jeder Art verboten."

Das Protest-Tanzen macht ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2016 möglich.