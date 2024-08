Allianz-Arena schlägt Kapital aus leerem Parkplatz

Für seine Mannschaftsbusse braucht der FC Bayern die Ladesäulen noch nicht. Erst in der Saison 2025/26 will der Sponsor MAN ein Vorserienfahrzeug seines ersten E-Reisebusses an den Verein liefern. Ob die ersten Ladesäulen dann schon in Betrieb sind, ist allerdings offen.

MAN-Vorstandschef Alexander Vlaskamp (53) sagt: "Der Ladepark an der Allianz-Arena wird ein Leuchtturm-Projekt. Von Bayern für Bayern und die Welt."

Vlaskamp, Dreesen, Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) und Verkehrsminister Christian Bernreiter (60, CSU) wollen den Parkplatz am Dienstagvormittag in Augenschein nehmen.