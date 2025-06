"Only sky is the limit": Bayern bewirbt sich in Brüssel um KI-Gigafabrik "Blue Swan"

Seins is' Fiction: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) will die (technische) Zukunft bald Realität werden lassen. © Peter Kneffel/dpa

"Only sky is the limit. Bayern ist bereits mega in der KI-Forschung. Unser Supercomputer 'Blue Lion' ist ein weltweiter Top-Star", sagte Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) in München zur bayerischen Interessenbekundung.

Auch die europäische Gigafactory solle daher ein Zuhause in Bayern bekommen.

Das Ziel der europäischen Initiative ist der Aufbau von bis zu fünf KI-Gigafabriken, mit denen Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen Zugang zu höchster Rechenleistung für komplexeste KI-Modelle erhalten können.

In jeder Gigafactory würden, so Söder weiter, 100.000 KI-Chips neuester Bauart rechnen. "KI und Supercomputing werden unsere Welt völlig verändern. Bayern soll dabei sein, wenn aus Science-Fiction Realität wird."