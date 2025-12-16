Modemarke Eterna ist insolvent: So geht es weiter

Passau - Die Modemarke Eterna ist insolvent. Beim Amtsgericht Passau soll der Hemdenhersteller einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt haben.

Die Passauer Modemarke Eterna steckt in der Krise. © Imago / Schöning

Ein Sanierungsverfahren wurde bereits 2021 eingeleitet, wie die Plattform Fashion Network berichtete. Doch langfristig reichten die Maßnahmen nicht aus.

Dazu kamen interne Turbulenzen: CEO Fritz Terbuyken hatte die Passauer Firma nach nur einem Jahr an der Spitze Anfang 2025 wieder verlassen.

Ende Mai warf dann auch sein Nachfolger Christian Bregovac wieder hin. Mit Helmut Kohlmeier als CFO gelang es letztlich ebenfalls nicht, das Ruder herumzureißen.

In Eigenverwaltung sollen nun Gläubiger und Stakeholder gemeinsam an einer Lösung arbeiten, um die Hemdenmarke zu retten. Im Fokus soll dabei vor allem der Erhalt der Arbeitsplätze stehen.