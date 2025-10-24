Bayerns Steuerprognose gibt für 2026 Grund zur Hoffnung

München - Anders als in den vergangenen Jahren darf der Freistaat Bayern für 2026 wieder auf höhere Steuereinnahmen hoffen als bislang prognostiziert.

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (57, CSU) hofft 2026 auf ein leichtes Steuerplus. © Sven Hoppe/dpa

"Bayern kann in 2026 mit einem leichten Steuerplus von rund 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zur besonders schlechten Mai-Schätzung 2025 rechnen", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (57, CSU) zur regionalisierten Oktober-Steuerschätzung.

Für 2027 kann Bayern mit 1,8 Milliarden Euro zusätzlich im Vergleich zur Mai-Schätzung rechnen.

Die Aussichten für Bayern sind damit zunächst einmal besser als etwa für den Bund. Ihm sagten die Steuerschätzer bis 2029 keine zusätzlichen Einnahmen voraus.

Auch die bayerischen Kommunen können laut Füracker im Vergleich zur miserablen Mai-Steuerschätzung mit mehr Geld rechnen: Für dieses Jahr werde ein Steuerplus von gut 800 Millionen Euro vorausgesagt und für 2026 von gut 900 Millionen Euro. 2027 könnten es demnach 1,1 Milliarden Euro mehr sein.

Trotz der verbesserten Prognose warnte Füracker umgehend vor zu großen Erwartungen: "Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung sind auch für Bayern kein Anlass zur Euphorie."