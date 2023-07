Oktoberfest 2023: Das sind die Neuheiten auf der Wiesn!

Ein Arbeiter geht auf der Dachkonstruktion eines Bierzelts auf der Theresienwiese, das zur Hälfte schon mit grünen Planen bespannt ist. © Peter Kneffel/dpa

Bald sollen die Gäste aber auch virtuell übers Festgelände schlendern können: Derzeit wird ein Online-Spiel entwickelt, bei dem Oktoberfest-Fans als Avatare mit VR-Brille das Volksfest in München besuchen können. Die Wiesn sei ein traditionelles Fest, verliere aber nicht den Anschluss an die Zeit, erläuterte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) am Freitag.



Als Vorsorge für die nächste Pandemie sei das Spiel nicht gedacht, betonte Baumgärtner. Er glaube auch nicht, dass die virtuelle Wiesn-Variante den Zulauf zum echten Volksfest schmälern könnte. "Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass man die Wiesnmaß nur noch vor dem Bildschirm trinkt."

Dieses Jahr wird es ohnehin nur einen Prototyp für ausgewählte Nutzer geben - die Gäste müssen leibhaftig kommen.

Die Besucher erwartet an Neuheiten etwa das Fahrgeschäft "Mr. Gravity", bei dem Gondeln auf einer Scheibe rotieren. Hier gehe es "mit Tempo 100 durch die Stadt", sagte Baumgärtner. Neu sind auch ein Café im historischen Zirkuswagen und zwei "verrückte" Laufgeschäfte mit karibischem und australischem Flair, "Cracy Island" und "Cracy Outback". Letzteres hat zwar eine Koala-Waschanlage und eine Känguru-Boxschule - aber "keine Dinge, die man heute nicht mehr sehen will."