Oktoberfest-Bilanz: So viel Bier haben die Besucher vertilgt

München - So friedlich, fröhlich und entspannt wie selten geht das Münchner Oktoberfest zu Ende. 6,7 Millionen Gäste kamen nach einer ersten Schätzung der Festleitung. Das teils nasse und kühle Wetter in der zweiten Festhälfte trübte die Stimmung kaum. Die Menschen flanierten gemütlich, verteilten sich auf Zelte, Biergärten und Straßen. Oft bildeten sich Schlangen an den Fahrgeschäften - auch am letzten Tag.