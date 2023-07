Nach Stress im Vorjahr: Politisch korrekter Krug der Wiesn-Wirte!

So sieht der Krug der Wiesn-Wirte in diesem Jahr aus. © Lennart Preiss/dpa

Es wirke allerdings etwas farblos, meinten manche bei der Vorstellung des in Pastell gehaltenen Kruges am Montagabend in der Landeshauptstadt Bayerns.

Im vergangenen Jahr hatte Skukaleks Krug die karikaturhafte Zeichnung einer vollschlanken, zufrieden wirkenden Bedienung mit Doppelkinn und gut gefülltem Dirndl-Dekolleté geziert - und letzteres hatte in der Folge teils Anstoß erregt.

Die Debatte um sexistisch-rassistische Motive und Lieder - beispielsweise den Song "Layla" - hatte im vergangenen Jahr die Wiesn erfasst. Erst kürzlich einigte sich der interfraktionelle Arbeitskreis der Stadt München mit den betreffenden Schaustellern, dass zwei Motive an Wiesn-Geschäften, die für Debatten gesorgt hatten, dieses Jahr verschwinden.

Die grüne Wiesn-Stadträtin Anja Berger (31, Grüne), die sich sehr dafür eingesetzt hatte, lobte nun den diesjährigen Krug. Das Motiv sei "unverdächtig", erklärte Berger und schob anschließend noch nach: "Ich finde es gelungen."