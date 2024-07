Oktoberfest 2024: München gibt offiziellen Bierpreis bekannt! Hier kostet die Maß über 15 Euro

Dazu vergleicht sie sie mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe in München. Die verlangen aktuell zwischen 7,70 und 12,80 Euro pro Liter Export.

Es ist eine der wichtigsten Nachrichten im Münchner Jahreslauf: Der Bierpreis auf der Wiesn. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mittlere Zelte:

Ammer: 14,10 Euro (2023: 13,60 Euro)

Familienplatzl: 13,60 Euro (2023: 12,60 Euro)

Feisinger's Käs & Weinstub'n (Weißbier): 16,40 Euro (2023: 15,60 Euro)

Fisch-Bäda: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro)

Glöckle-Wirt: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro)

Goldener Hahn: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro)

Haxnbraterei: : 14,90 Euro (2023: 14,30 Euro)

Heimer: 14,60 Euro (2023: 13,90 Euro)

Heinz Wurst- und Hühnerbraterei: 14,90 Euro (2023: 14,40 Euro)

Kalbsbraterei: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro)

Münchner Knödelei: 14,90 Euro (2023: 14,30 Euro)

Münchner Stubn: 15,30 Euro (2023: 14,50 Euro)

Poschner: 14,90 Euro (2023: 14,30 Euro)

Vinzenz Murr Metzgerstubn: 14,90 Euro (2023: 14,90 Euro)

Wildstuben: 14,90 Euro (2023: 14,10 Euro)

Wirtshaus im Schichtl: 14,50 Euro (2023: 13,90 Euro)

Zur Bratwurst: 14,40 Euro (2023: 13,70 Euro)

Oide Wiesn:

Festzelt Tradition: 14,75 Euro (2023: 14,10 Euro)

Musikantenzelt: 14,20 Euro (2023: 14,20 Euro)

Museumszelt: 13,80 Euro (2023: 13,20 Euro)

Volkssängerzelt: 14,30 Euro (2023: 13,80 Euro)

Die gute Nachricht: Wer sparen und seinen Durst kostenlos löschen will, kann sich an den Trinkwasserbrunnen bedienen. Zehn Stück stehen dieses Jahr auf der Theresienwiese, doppelt so viele wie vergangenes Jahr.