"Keine Experimente": Aiwangers Freie Wähler kämpfen für "Weiter so"

Für Hubert Aiwanger ist es bereits das fünfte Mal, dass er die Freien Wähler in eine Wahl führt.

Augsburg - Die Freien Wähler ziehen einmal mehr mit ihrem Parteichef Hubert Aiwanger (52) als Spitzenkandidat in eine Landtagswahl. Einstimmig nominierte der Parteitag den Niederbayer am Samstag in Augsburg, der zuvor in einer rund 45-minütigen Rede die Fortführung der Koalition mit der CSU als Wahlziel ausgegeben hatte.

Hubert Aiwanger (52, Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern, führt seine Partei bereits das fünfte Mal in eine Wahl. © Stefan Puchner/dpa "Wir haben fünf Jahre unter schwierigsten Bedingungen, auch teilweise durch Spannungen in dieser Koalition, uns immer wieder auf die Lippen gebissen und dieses Land stabil weiterregiert", so Aiwanger. Für den 52-Jährigen ist es bereits die fünfte Nominierung zum Spitzenkandidat für eine Wahl. Dreimal führte er die Partei in Landtagswahlen, zweimal in Bundestagswahlen. Während die Freien Wähler in Bayern als Regierungskraft etabliert sind, spielen sie bundespolitisch trotz mehrerer Anläufe noch keine Rolle. "Wir sind die richtige Gruppierung, die noch stärker werden muss", sagte Aiwanger. Während die Ampel-Regierung im Bund in Hinterzimmern etwa bei Vorschriften für den Heizungstausch Pläne schmiede, die von den Menschen zu Recht als "Sauerei" empfunden würden und auch die CSU etwa bei Entscheidungen zum Einsatz von Brennholz zum Heizen falsch abgebogen sei, seien die Freien Wähler die verlässlichen Macher, betonte er. München Politik "Die Tochter vom Seehofer" braucht keine Wahlkampftipps vom Papa "Es ist unsere Aufgabe, Bayerns Wohlstand zu erhalten."

Frei Wähler liegen in Umfragen zwischen zehn und elf Prozent

Aiwanger spricht sich klar für eine Koalition mit der CSU aus. © Stefan Puchner/dpa Aiwanger vermied es in seiner Rede, eine Prozentzahl als Wahlziel vorzugeben, dafür nannte Vize-Landeschef und Kultusminister Michael Piazolo (63) später die 15-Prozent-Marke als realistische Größe. 2018 hatten die Freien Wähler 11,6 Prozent der Stimmen geholt und waren in der Folge erstmals in einer bürgerlich-konservativen Koalition mit der CSU in Regierungsverantwortung gekommen. In Umfragen liegen die Freien Wähler seit Monaten konstant zwischen zehn und elf Prozent. CSU und Freie Wähler haben sich bereits wiederholt für eine Fortsetzung ihrer Koalition ausgesprochen. München Politik "Zuwanderung begrenzen": Kommunen fordern bei Flüchtlings-Unterbringung mehr Bundeshilfe Auf Nachfrage erklärte Aiwanger, er sehe für die Freien Wähler viel Potenzial, Wähler von CSU, FDP, SPD und Grünen abzuwerben: "Ich glaube, dass wir von überall Stimmen einsammeln können." Wie viele Kabinettsposten die Freien Wähler nach der Wahl forderten, sagte Aiwanger nicht. Derzeit stellen sie drei Minister und zwei Staatssekretäre. Generalsekretärin Susann Enders (56) gab sich aber selbstbewusst: "Auf jeden Fall haben wir Anspruch auf weitere Ministerien, wenn unser Ergebnis weiter in die richtige Richtung geht." Die Freien Wähler seien bereit für jedes Ministerium.

Aiwanger: "Neues in nachvollziehbaren Schritten einzuführen"