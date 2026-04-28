28.04.2026 13:35 Taxi-Tarife als Maßstab: Uber-Fahrten in München werden deutlich teurer

Lange schwelte der Streit zwischen der Stadt München und der Taxi-Konkurrenz von Bolt oder Uber. Jetzt spricht der Stadtrat ein Machtwort.

Von Cordula Dieckmann und Britta Schultejans München - In München sollen vom 1. Juli 2026 an Mindestpreise für Fahrten mit Anbietern wie Uber oder Bolt gelten. Das hat der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrates beschlossen. Was bedeutet das und worauf müssen Fahrgäste sich einstellen?

Für Fahrgäste von Uber & Co. bedeutet der Beschluss einen deutlichen Preisanstieg. © Sebastian Gollnow/dpa Laut Uber bedeutet das einen Preisanstieg um im Schnitt 8 Euro pro Fahrt. Die Preise für Fahrten im Münchner Stadtgebiet müssen sich nach dem Stadtratsbeschluss künftig am "Grund- und Kilometerpreis des Taxitarifs" orientieren. Dieser Grundpreis liegt derzeit bei 5,90, der Kilometerpreis bei 2,70 Euro. Für Plattformen wie Uber, Bolt und Co. sollen zwar die "für Taxen obligatorischen Zuschläge nicht berechnet" werden, teurer wird es trotzdem. München Revolution im Erzbistum: Kardinal erlaubt Segnung homosexueller Paare Nach Angaben der Grünen ergibt sich für die Fahrdienstplattformen dadurch ein Grundpreis von künftig 5,13 Euro. Bis einschließlich sieben Kilometer beträgt der Kilometerpreis 2,43 Euro, für Strecken darüber hinaus 2,25 Euro. Bislang lagen die Preise für Fahrten mit der billigen Taxi-Konkurrenz in der bayerischen Landeshauptstadt im Schnitt rund 40 Prozent unter den Taxi-Preisen. Die neuen Mindestpreise gelten für jede Fahrt im Stadtgebiet, unabhängig davon, wo der Anbieter seinen Sitz hat. Kontrolliert werden soll das Ganze mit Betriebsprüfungen und Fahrpreisabfragen.

Und was ist mit den Taxis?

Bei den Taxis sollen die Preise dagegen etwas sinken - zumindest mit zunehmender Fahrdistanz. Über sieben Kilometer werden statt 2,70 Euro nur noch 2,50 Euro fällig. Auch die Taxi-Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen soll 10 Euro billiger werden: Der Streckenfestpreis für Taxis von der Innenstadt zum Flughafen kostet statt 106 bald 96 Euro. Wer von der Messe direkt zum Hauptbahnhof fährt, zahlt künftig 41 statt 43 Euro.

Warum greift die Stadt jetzt durch?

Lange schwelte der Streit zwischen der Stadt München und der Taxi-Konkurrenz von Bolt oder Uber. © Michael Brandt/dpa Der Streit über Geschäftspraktiken der Fahrdienste, deren Fahrerinnen und Fahrer die Passagiere so viel günstiger transportieren als herkömmliche Taxen, schwelte schon lange - unter anderem deshalb, weil sie nach Erkenntnissen des Hauptzollamtes München "fast flächendeckend gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften" verstoßen. Auch das Mindestlohngesetz werde regelmäßig missachtet. Taxifahrerinnen und -fahrer hatten deshalb demonstriert, einen fairen Wettbewerb und Mindestpreise verlangt. Sie sahen sich durch die Dumping-Preise der Konkurrenz, die sich nicht an Gesetze halte, in ihrer Existenz bedroht. Denn als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs unterliegen Taxis außerdem weitreichenderen Verpflichtungen als die Mietwagenbranche. Versuche, sich mit den Betreibern von Plattformen wie Uber und Bolt zu einigen und sie dazu zu bewegen, einen Mindest- und Maximalpreis für das Münchner Stadtgebiet und den Flughafen festzulegen, der sich an den gültigen Taxitarifen orientiert, waren nach Angaben der Stadt gescheitert. Das Gleiche gilt für die Einführung von Mindesthonoraren. München Reiter sagt Servus: Münchens OB verabschiedet sich – das gibt er seinem Nachfolger mit Wie mehrere Stadträte mitteilten, waren sie von den Anbietern zuletzt regelrecht mit Mails bombardiert worden, in denen gefordert wurde, die Entscheidung zu vertagen und weiterzuverhandeln. Dazu kommt es nun nicht.

Wie reagieren die Fahrdienstplattformen?