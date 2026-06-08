08.06.2026 15:18 CSD München: OB Krause will Zeichen gegen Anfeindungen setzten

Der CSD in München soll unter der Schirmherrschaft von OB Dominik Krause mit einer politischen Parade und bunten Festen für Vielfalt stehen.

Von Cordula Dieckmann München - In Bayern wurden 2025 deutlich mehr queerfeindliche Vorfälle gemeldet. Wie der CSD in München mit einer politischen Parade und bunten Festen ein Zeichen für Vielfalt setzen will.

Zur CSD-Parade durch die Innenstadt kommen jedes Jahr viele Schaulustige. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die Zahl der Meldungen queerfeindlicher Vorfälle in Bayern hat sich nach Angaben der Beratungsstelle Strong! 2025 deutlich erhöht. Insgesamt dokumentierte die Fachstelle landesweit 413 Vorfälle gegen Schwule, Lesben, Trans-Personen und andere Menschen aus der LGBTIQ+-Gemeinschaft gegenüber 289 im Vorjahr. Der Anstieg spiegele eine zunehmend aufgeheizte Stimmung wider, hieß es. Der Christopher Street Day (CSD) Ende Juni in München unter dem Motto "Unsere Vielfalt ist unsere Stärke" soll drei Tage lang ein Gegengewicht bilden. München Nach verdächtiger Wahrnehmung: Flughafen München eine Stunde lang dicht "Es ist eine wahnsinnig starke politische Demonstration, natürlich für die Rechte von queeren Menschen, aber insgesamt für eine offene Stadtgesellschaft", sagte Münchens Oberbürgermeisters Dominik Krause (Grüne), der schwul ist.

Münchner OB Krause findet CSD "sehr wichtig"

Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) ist Schirmherr des CSD in der bayerischen Landeshauptstadt. © Peter Kneffel/dpa

Polit-Parade mit Hunderttausenden Gästen durch München