30.07.2025 12:00 Taxifahrer blockieren Marienplatz: "Werden nicht locker lassen"

Uber & Co sind oft billiger als Taxis und das bleibt in München wohl vorerst so. Vor dem Rathaus machten die Taxifahrer ihrem Ärger Luft.

Von Sophia-Caroline Kosel München - Münchner Taxifahrer protestierten am Mittwoch erneut vor dem Rathaus und forderten Mindestpreise für Mietwagen wie Uber. Alles in Kürze Münchner Taxifahrer protestieren vor dem Rathaus.

Sie fordern Mindestpreise für Mietwagen wie Uber.

Etwa 150 Teilnehmer und 115 Taxis nahmen teil.

Stadtrat entscheidet über Preise und Mindesthonorare.

Grundpreis von 5,42 Euro kommt vorerst nicht. Mehr anzeigen Taxifahrer nehmen an einer Demonstration auf dem Münchner Marienplatz teil. © Peter Kneffel/dpa "Wir haben angekündigt, dass der Uber-Bürgermeister Dieter Reiter von uns hören wird – und das setzen wir in die Tat um", sagte Gregor Beiner, Vorstand des Taxiverbands München sowie des Bundesverbands Taxi und Mietwagen am Morgen. "Und wir werden nicht locker lassen, denn es geht um unsere Existenz. Ohne Mindestpreise für alle Fahrdienste hat das Taxigewerbe keine Chance." Auf dem Marienplatz versammelten sich am Morgen etwa 150 Teilnehmer, wie ein Polizeisprecher sagte. Fünf Taxis standen demnach ebenfalls vor dem Rathaus, etwa 110 weitere Fahrzeuge seien im Bereich des Odeonsplatzes geparkt worden. München Dramatische Szenen: Mann klettert auf Strommast und fängt Feuer München Partymeile Isar: Jetzt gib es Promille-Kontrollen auch für Schlauchbootfahrer Der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats hatte am Dienstag mehrheitlich einem Antrag von SPD und CSU/Freien Wählern zugestimmt, der das Ziel hat, einzelne Vereinbarungen mit Firmen wie Uber und Bolt über Preise und Mindesthonorare auszuarbeiten. Diesem Änderungsantrag muss heute auch der Stadtrat noch zustimmen, was jedoch als sicher gilt. Schon am Dienstag versammelten sich vor dem Rathaus Taxifahrer für einen lautstarken Protest. Taxifahrer demonstrierten in München für einen Mindestpreis für die Konkurrenz. © Peter Kneffel/dpa Uber: Grundpreis von 5,42 Euro kommt vorerst nicht Ursprünglich sollte der Ausschuss über Mindestpreise für Fahrdienst-Vermittler in München entscheiden. Die Antragsteller, die zwei Stadtratsfraktionen von Grünen/Rosa Liste sowie SPD/Volt, hatten einen "ruinösen Wettbewerb" zwischen dem stark regulierten Taxigewerbe und Anbietern wie Uber und Bolt kritisiert. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sollte bei den Fahrdienst-Vermittlern ein Mindestentgelt eingeführt werden. Auf Fahrgäste wäre dann ein Grundpreis von 5,42 Euro und ein Kilometerpreis von 2,57 Euro zugekommen. Erstmeldung 6.12 Uhr, zuletzt aktualisiert 11.59 Uhr

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa