Sie singt für die Tiere: Festliches Benefizkonzert mit Margriet Buchberger

Sopranistin und Tierfreundin Margriet Buchberger hat die Konzertreihe in München initiiert. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Tierschutzverein München/Margriet Buchberger

Nach der Corona-Zwangspause findet nun wieder das beliebte Klassikkonzert zugunsten der heimatlosen Tiere im Herzen Münchens statt.

Die Auftritte von Sängerin Margriet Buchberger sind praktisch ein fester Bestandteil in der Kulturszene: 2016 gab es das Benefizkonzert zum ersten Mal, auf Eigeninitiative der Sopranistin, die als Hundeliebhaberin seit vielen Jahren mit dem Tierheim verbunden ist.

Nun findet die erfolgreiche Veranstaltung bereits zum fünften Mal statt. Begleitet wird Buchberger von Ulrich M. Pakusch (Cembalo und Orgel) sowie Marco Vincenzi (Cembalo). Alle drei Musiker verzichten zugunsten des Tierschutzes auf ihre Gage.

Tierfreunde dürfen sich auf Werke von Widor, Duruflé, Scarlatti, Vivaldi und Bach freuen.

Margriet Buchberger sang bereits bei der Mozartgesellschaft in Italien, für die Internationalen Maifestspiele am Staatstheater Wiesbaden und selbst in der Arena di Verona. Konzertbesucher dürfen sich also auf einen ganz besonderen Genuss einstellen.