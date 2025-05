Münchner Stadtrat weist Bürgerbegehren zu Hochhäusern zurück: Geht es jetzt vor Gericht?

München - Entscheidung gefallen: In München wird es vorerst keinen Bürgerentscheid über ein umstrittenes Neubauprojekt mit zwei markanten Hochhäusern geben.

Die Türme der Frauenkirche gelten als Richtmaß. © Peter Kneffel/dpa

Zwar hatten die Initiatoren sogar eine ausreichende Anzahl von Unterschriften gesammelt. Doch die Rechtsabteilung der Stadtverwaltung bewertete das Bürgerbegehren als rechtlich unzulässig, weshalb es die Vollversammlung nun mehrheitlich zurückwies.

Ob die zwei geplanten, bis zu 155 Meter hohen Zwillingstürme auf dem Areal um die denkmalgeschützte Paketposthalle tatsächlich gebaut werden, ist dennoch ungewiss.

Initiatoren des entsprechenden Bürgerbegehrens "Hochhausstop" haben bereits angekündigt, im Falle einer Zurückweisung vor Gericht zu ziehen.

München ist bei Hochhäusern traditionell extrem zurückhaltend. Bislang galt die Richtschnur, dass Gebäude maximal 100 Meter und so in etwa so hoch wie die Türme der Frauenkirche, dem Wahrzeichen der Stadt, sein sollten.

Im Zuge einer neuen Hochhausstudie entschied der Stadtrat 2023 allerdings, Hochhäuser in bestimmten Bereichen nicht mehr grundsätzlich auszuschließen, sondern jeden Einzelfall nach festgelegten Kriterien genau zu prüfen.