Tragödie auf dem Münchner Frühlingsfest: Betrunkene von "Breakdance" mitgeschleift

München - Am späten Samstagabend ereignete sich kurz vor Schluss auf dem Frühlingsfest in München ein Unfall. Eine alkoholisierte 23-Jährige wurde von einem Fahrgeschäft erfasst und dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf dem Münchner Frühlingsfest. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Die Besucherin prallte gegen 23.15 Uhr gegen eine fahrende Gondel des Fahrgeschäfts "Breakdance" und wurde von diesem etwa fünf bis zehn Meter mitgeschleppt.

Anschließend sei die 23-Jährige schwer verletzt am Boden liegengeblieben, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten die Frau, die den Angaben zufolge erheblich betrunken war, in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits nach Schließung der Festzelte am späten Samstagabend. Nach bisherigem Stand habe die 23-Jährige den erforderlichen Sicherheitsabstand zu dem Fahrgeschäft nicht eingehalten und sei ohne Fremdeinwirkung gegen die Gondel geprallt.

Andere Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.