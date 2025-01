03.01.2025 07:31 Bahnunfall bei München: Skoda steht im Gleisbett, dann nähert sich ein Intercity

Bahnunfall nahe Rosenheim! In Stephanskirchen krachte am gestrigen Donnerstagabend ein Personenzug in einen Skoda.

Von Marcus Scholz

Rosenheim - Bahnunfall nahe Rosenheim! In Stephanskirchen krachte am gestrigen Donnerstagabend ein Personenzug in einen Skoda. Der Personenzug IC1291 war mit 85 Fahrgästen an Bord unterwegs. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 21.50 Uhr. Demnach habe der Skoda-Fahrer das Bahngleis München-Salzburg am Bahnübergang in Stephanskirchen in Fahrtrichtung Riedering überqueren wollen. Allerdings schien der Mann die winterlichen Straßenverhältnisse nicht auf dem Schirm gehabt zu haben und rutschte mit seinem Auto ins Gleisbett. Danach stieg er aus und verließ die Gefahrenzone. Zum Glück! München Unfall 24-Jährige bei Treppensturz am Sendlinger Tor schwer verletzt Denn kurze Zeit später näherte sich ein Intercity (IC1291) aus Richtung München. Die mit 85 Fahrgästen beladene Bahn konnte nicht rechtzeitig zum Halten gebracht werden und rauschte in den "geparkten" Skoda im Gleisbett. Auto und Zug wurden so stark beschädigt, dass es für beide nicht mehr weiterging. Verletzt wurde niemand, die Bahnstrecke war kurzzeitig gesperrt.

