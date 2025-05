08.05.2025 13:09 1.383 BMW kracht in Haltestelle: Studentin (22) in kritischem Zustand, Kleinlaster an Unfall beteiligt

Nachdem in München ein Auto in eine Tram-Haltestelle an der Donnersbergerbrücke gefahren ist, befindet sich eine 22-Jährige in einem kritischen Zustand.

Von Lea Sophie Gräf München - Ein Auto fuhr am Mittwoch in eine Tram-Haltestelle in München. Sieben Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, drei davon schwer. Eine der Schwerverletzten - eine 22 Jahre alte Studentin - befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall dauern an. © Felix Hörhager/dpa Ein Polizeisprecher sagte, die Studentin sei "noch nicht über den Berg". Ihr Zustand habe sich über Nacht allerdings leicht verbessert. Der Zustand der anderen beiden Schwerverletzten ist laut Polizei stabil, sie befinden sich ebenfalls noch im Krankenhaus. Die Polizei sprach zunächst von einem Unfall. Wie genau es zu dem Unfall an der Haltestelle an der Donnersbergerbrücke kam, war dem Polizeisprecher zufolge am Donnerstag weiterhin unklar. Klar sei inzwischen, dass noch ein zweites Fahrzeug beteiligt gewesen sei. Dabei handele es sich um einen Kleinlaster, der in dieselbe Richtung wie der BMW-Geländewagen gefahren sein soll. Ob die beiden Fahrzeuge sich möglicherweise berührt haben und ob der Autofahrer ausweichen wollte, soll laut Sprecher noch geklärt werden. Die Polizei wartet auf das Gutachten eines Unfallanalytikers. Unfall an Haltestelle Donnersbergerstraße in München: Ermittlungen gegen BMW-Fahrer Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. © Felix Hörhager/dpa Gegen den 52 Jahre alten Autofahrer werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. In welche Richtung die Vorwürfe bei dem ebenfalls 52 Jahre alten Fahrer des Kleinlasters gehen, konkretisierte die Polizei vorerst nicht. Beide Fahrer sollen bereits ausgesagt haben. Genaue Details dazu nannte der Sprecher nicht. Die Ermittlungen dauern an.

