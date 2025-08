Seniorin stürzt beim Aussteigen zwischen S-Bahn und Bahnsteig

München - Eine 82-jährige Frau verletzte sich beim Aussteigen an der Haltestelle Heimeranplatz.

Alles in Kürze

Nach einem Unfall am Heimeranplatz ermittelt die Bundespolizei. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, passierte der Unfall am Dienstagvormittag gegen 10.10 Uhr.

Die Seniorin aus Pullach befand sich in Begleitung einer Nachbarin in der S7 und wollte am Heimeranplatz aussteigen.

Dabei geriet die Frau mit einem Bein in den Hohlraum zwischen der S-Bahn-Tür und dem Bahnsteig und stürzte. Sie konnte sich nicht mehr selbständig befreien.

"Erst nach rund zwei Minuten half ihr ein unbekannter Reisender aus der misslichen Situation und zog sie zum Bahnsteig hoch, bevor die S-Bahn wieder anfuhr", berichtete die Bundespolizei.