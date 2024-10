Fahrradfahrer denkt nach Unfall, er wäre unverletzt: Zu Hause bemerkt er Schockierendes

Der Fahrradfahrer dachte, er wäre unverletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn später ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Ein 32-Jähriger war am Samstag gegen 9 Uhr mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Haar bei München unterwegs. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zur gleichen Zeit parkte dort ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg seinen VW Polo.

Der Autofahrer öffnete anschließend unachtsam eine Tür - der Fahrradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte dagegen.

Der 32-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, dachte danach, er wäre unverletzt und fuhr nach Hause.

Dort bemerkte er nach etwa einer halben Stunde plötzlich, dass er aus einem Ohr blutete! Ein Hinweis auf ein mögliches Schädel-Hirn-Trauma!