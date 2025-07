Kinder von Tram erfasst und schwer verletzt: Mutter muss alles mitansehen

München - Am Donnerstagabend wurden zwei Kinder bei einem Unfall mit einer Tram im Stadtteil Berg am Laim schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es in Berg am Laim zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf aus der Kreillerstraße um kurz nach 20 Uhr ein. Mehrere Rettungswagen sowie zwei Notärzte wurden zur Unfallstelle geschickt.

Die zwei zwölfjährigen Jungen waren zuvor mit einem E-Scooter auf der Else-Rosenfeld-Straße in Richtung Kreillerstraße unterwegs gewesen. Dabei fuhren sie entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung, berichtete die Polizei.

Als sie die Einmündung zur Kreillerstraße geradeaus überqueren wollten, wurden sie von der Straßenbahn erfasst.

Den Einsatzkräften bot sich ein dramatischer Anblick: "Die beiden Kinder lagen schwer verletzt am Boden und mussten umgehend intensivmedizinisch versorgt werden", so die Feuerwehr.

Eine erste Einschätzung der Feuerwehr, dass die Kinder in Lebensgefahr schwebten, bestätigte die Polizei später nicht. Trotzdem war aufgrund ihrer schweren Verletzungen Eile geboten: Der Fahrer des E-Scooters kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Murnau. Sein Beifahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in München transportiert.