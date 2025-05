Fatale Kletteraktion: Zug trennt Fuß von Jugendlichem ab

Ein Jugendlicher wurde in München von einem Güterzug erfasst. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 2 Uhr am Samstag in der Nacht zur Bahnstrecke an der Senftlstraße im Stadtteil Au alarmiert.

Nahe dem Ostfriedhof waren zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren auf einen stehenden Güterzug geklettert.

Als dieser dann losfuhr, sprangen die beiden Jungen in Panik ab. Dabei wurde einer der 16-Jährigen wurde vom Zug erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Die Bundespolizei konkretisierte am Sonntag, dass der Fuß des Jungen oberhalb des Knöchels vom Zug abgetrennt worden war.

Er musste von der schwer zugänglichen Unfallstelle mit einer Schleifkorbtrage vom Bahndamm geborgen werden und kam anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik. Bei der Suche nach seinem Fuß kamen eine Drohne und ein Spürhund zum Einsatz, berichtet die Polizei. Der Hund habe das Amputat schließlich aufspüren können, sodass medizinisch geborgen und mit ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Laut Polizei schwebte der Junge am Sonntag nicht mehr in Lebensgefahr, sein Fuß konnte jedoch nicht gerettet werden.