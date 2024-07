Heftiger Unfall auf Baustelle: Arbeiter bei Sturz schwer verletzt

Die Feuerwehrleute konnten den Verletzten (37) bergen. © Berufsfeuerwehr München

Die Einsatzkräfte waren am gestrigen Freitagmittag gegen 13.44 Uhr zu dem Bauplatz in der Adilostraße gerufen worden, nachdem der 37-Jährige bei Schalungsarbeiten etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und auf Baueisen gefallen war.

Durch den heftigen Sturz hatte der Bauarbeiter schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Bergung gestaltete sich jedoch äußerst schwierig.

Letztendlich gelang es mithilfe einer Drehleiter und einer sogenannten Schleifkorbtrage, den Mann möglichst schonend aus der Grube zu befördern.