Hochschwangere Frau wird von BMW gegen Hauswand gedrückt

München - Eine hochschwangere 31-Jährige wurde in München von einem Auto angefahren und gegen eine Hauswand gedrückt.

Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW gegen 14.50 Uhr auf der Ichostraße in Obergiesing stadteinwärts und bog nach links in die Martin-Luther-Straße ein.

Aus noch ungeklärten Gründen kam der BMW dabei von der Fahrbahn ab und schleuderte auf den Gehweg.

Die dort stehende 31-jährige Münchnerin wurde vom Auto erfasst und gegen eine Hauswand gedrückt.

Die Schwangere wurde schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Ob ihr Kind früher auf die Welt geholt werden muss, war zunächst unklar. Nach aktuellen Informationen befindet sich die werdende Mutter außer Lebensgefahr.