Horror-Szenen in München: Lkw erfasst Seniorin, Frau stirbt noch am Unfallort

Schrecklicher Verkehrsunfall in München! Eine 71 Jahre alte Frau ist am heutigen Montag am Willibaldplatz von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden.

Von Jan Höfling

München - Schrecklicher Verkehrsunfall in der bayerischen Landeshauptstadt! Eine 71 Jahre alte Frau ist am heutigen Montag von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Für die Seniorin kam letztendlich jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nach dem folgenschweren Unfall am Willibaldplatz in München nichts mehr für die 71 Jahre alte Frau tun. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, war es gegen 13.56 Uhr am Willibaldplatz zu dem tödlichen Zwischenfall gekommen. Mehrere Passanten hatten den Notruf gewählt und zudem Erste Hilfe geleistet. Ein Ersthelfer versuchte bereits vor dem Eintreffen der Retter, die Frau auf der Straße zu reanimieren. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eilten zum Unfallort, konnten dort angekommen allerdings trotz aller eingeleiteter Wiederbelebungsversuche das Leben der Seniorin nicht mehr retten. Sie erlag ihren Verletzungen. München Unfall Schwerer Unfall auf der Donnersbergerbrücke: Opel rammt Litfaßsäule Während der Rettungsmaßnahmen musste der Bereich in Laim großräumig abgesperrt werden. Der Lastwagenfahrer, der die Frau erfasst hatte, wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des angeforderten Kriseninterventionsdienstes betreut. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall laufen.

