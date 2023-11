Junge Frau von Auto in München erfasst: Fahrer lässt Verletzte liegen und flüchtet

München - Eine 23-Jährige ist in München von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer des Wagens machte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, aus dem Staub. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Münchner Verkehrspolizei und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die junge Münchnerin war am Sonntag gegen 5.30 Uhr auf der Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen unterwegs gewesen, wie die Behörden am Montag mitteilten.

Demnach wollte sie auf Höhe der Hausnummer 53 die Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, das auf der Richard-Strauss-Straße in Richtung des Englischen Gartens unterwegs war.

Die 23-Jährige blieb verletzt auf dem Boden liegen. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne anzuhalten.

Eine Passantin hatte den Vorfall beobachtet und alarmierte den Rettungsdienst. Die 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Der Zeugin zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Wagen um ein beiges Taxi gehandelt haben. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.