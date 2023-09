09.09.2023 18:23 2.561 Mordkommission ermittelt! Mutter fährt absichtlich in Baum und attackiert ihre Kinder

Eine Frau hat in Oberhaching im Landkreis München ihr Auto mit ihren Kindern an Bord absichtlich in einen Baum gelenkt.

Von Benedikt Zinsmeister

Oberhaching - Im Münchner Umland hat sich am Samstagmittag offenbar ein tragisches Familiendrama ereignet. Die Polizei sicherte an der Unfallstelle Spuren. Die Mordkommission ermittelt. © vifogra / Haubner Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, fuhr eine 48 Jahre alte Frau aus dem Landkreis München gegen 12.20 Uhr mit ihrem Auto zwischen Lanzenhaar und Oberhaching mit ihren beiden Kindern an Bord absichtlich gegen einen Baum. Nach dem Unfall soll die Mutter ihre Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren mit einem scharfen Gegenstand attackiert und verletzt haben. Zeugen alarmierten die Polizei und überwältigten die Frau. München Unfall Schwerer Unfall in München: Rollerfahrer nach Crash mit Transporter in Lebensgefahr Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Lebensgefahr bestand aber nicht. Ein Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau in suizidaler Absicht ihr Auto gegen den Baum gelenkt hatte. Vor Ort sicherten die Beamten Spuren. Die Lanzenhaarer Straße war in dem Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Die Mordkommission ermittelt nun gegen die Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über versuchte Suizide oder Selbstverletzungen. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123. Erstmeldung vom 9. September um 17.13 Uhr, aktualisiert um 18.23 Uhr (weitere Details der Polizei)

