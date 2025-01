20.01.2025 11:18 MVG-Bus und Dacia krachen an Kreuzung ineinander: Drei Verletzte

In München-Obersendling gab es am Sonntag einen Unfall zwischen einem MVG-Bus und einem Auto an der Kreuzung Boschetsrieder Straße/Höglwörther Straße.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Im Süden von München ist ein Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit einem Auto zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in Obersendling verletzt. Die Unfallstelle an der Kreuzung Boschetsrieder Straße und Höglwörther Straße in München-Obersendling. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Montag mitteilte, ging der Notruf über den Crash am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr ein. Demnach krachten der Dacia und der Gelenkbus, der in Richtung Fürstenried unterwegs war, beim Abbiegen an der Kreuzung der Boschetsrieder Straße mit der Höglwörther Straße frontal ineinander. Mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eilten zum Einsatzort. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten bereits alle Unfallbeteiligten die Fahrzeuge eigenständig verlassen. München Unfall Mann spaziert auf den Gleisen nach München, dann kommt ein Zug Die Autofahrerin und zwei Fahrgäste aus dem mäßig besetzten Bus mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Frau aus dem Dacia und ein Mann wurden im weiteren Verlauf mit leichten bis mittleren Verletzungen in Münchner Kliniken transportiert. Unfall in München-Obersendling: Polizei ermittelt Der Dacia wurde erheblich beschädigt. © Berufsfeuerwehr München Die Fahrzeuge krachten frontal ineinander, wie das Schadensbild am Bus zeigt. © Berufsfeuerwehr München Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgung und Betreuung der Unfallbeteiligten, nahm die Verkehrsabsicherung vor, leuchtete die Unfallstelle aus und stellte den Brandschutz sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München